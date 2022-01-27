Спонг готов помочь Нганну побить Фьюри
Огорчение для тяжелого дивизиона UFC. Нганну вернется в октагон в 2023 году
Звезде ММА требуется хирургическое вмешательство
09:21
Фрэнсис Нганну / Фото - TwitterПоклонники ММА должны огорчиться, ведь чемпион тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну (17-3) выбыл на длительный срок.
Накануне Нганну получил заключение доктора, в котором ему было выдано направление на операцию. Французскому нокаутера потребуется хирургическое вмешательство на травмированном колене, после которого он будет восстанавливаться на протяжении девяти месяцев.
Менеджер Нганну Маркель Мартин подтвердил информацию порталу MMA Junkie и выразил восхищение своим клиентом.
«Глядя на мужество и упорство Фрэнсиса, внутри меня просыпается огромная гордость и вдохновение. Биться на одной ноге, опровергнуть котировки букмекеров и подтвердить валидность чемпионского звания – это нечто. Думаю, мы все должны согласиться, что он заслуживает отдохнуть, вернуться домой и провести время с семьей и соотечественниками».
«По поводу возвращения в Октагон, то мы сначала планируем провести операцию и начать процесс восстановления, чтобы он поскорее вернулся к своим 100 процентам. На данный момент надеемся, что удастся прийти к мирному решению в переговорах с контрактом UFC. Также хотим поблагодарить фанатов за поддержку и веру во Фрэнсиса».
Напомним, Нганну в главном поединке турнира UFC 270 защитил титул, выиграв единогласным решением судей у Сирила Гане (10-1).
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