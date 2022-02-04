Олейник анонсировал свой следующий поединок

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Тема дняУкраина против России. Самый ожидаемый матч десятилетия
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18:30 Донбасс - Альтаир 9:1 Окончен
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02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Сиэтл Кракен 0:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Калгари Флэймс 2:4 Окончен
04:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 0:5 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 103:106 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик 118:119 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 113:107 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлис 108:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс 115:104 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 114:120 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 108:104 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс 112:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 99:94 Окончен
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18:00 Кривбасс - Киев-Баскет -:- Перенесен
19:00 Николаев - БК Тернополь 74:72 Окончен
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18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:2 Окончен
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:2 Окончен
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19:00 Будивельник - БК Одесса 43:39 Перерыв
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22:00 Марсель - Анже -:- Запланирован
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18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:2 Окончен
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:2 Окончен
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02:00 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит 95:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс 117:128 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 127:120 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс 124:115 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 126:114 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 111:110 Окончен
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18:00 Черкасские Мавпы - Химик 80:78 Окончен
19:00 Будивельник - БК Одесса 43:39 Перерыв
19:00 Днепр - БК Запорожье -:- Перенесен
19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен
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22:00 Монако - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
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19:30 Бавария - РБ Лейпциг -:- Запланирован
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17:15 Мальорка - Кадис -:- Запланирован
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15:00 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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15:00 Кривбасс - БК Тернополь -:- Запланирован

Олейник анонсировал свой следующий поединок

Ветеран ММА уже подписал контракт на бой
MMA
13:33
Олейник анонсировал свой следующий поединок
Алексей Олейник / Фото - eurosport
Российский ветеран тяжелого дивизиона UFC Алексей Олейник (59-16-1) в Twitter опубликовал новый пост, в котором назвал дату следующего поединка.

«Контракт подписан. Бой состоится 26 марта».


Напомним, в январе Олейник отказался от поединка с американцем Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января. Затем стало известно, что Олейник не мог принимать участие в поединках в течение месяца по медицинским показаниям после ДТП.


Владимир Кириченко
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