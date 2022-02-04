Олейник не допущен к боям из-за последствий ДТП. Ветеран ММА должен был выступить на UFC 270
Олейник анонсировал свой следующий поединок
Ветеран ММА уже подписал контракт на бой
13:33
Алексей Олейник / Фото - eurosportРоссийский ветеран тяжелого дивизиона UFC Алексей Олейник (59-16-1) в Twitter опубликовал новый пост, в котором назвал дату следующего поединка.
«Контракт подписан. Бой состоится 26 марта».
Напомним, в январе Олейник отказался от поединка с американцем Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января. Затем стало известно, что Олейник не мог принимать участие в поединках в течение месяца по медицинским показаниям после ДТП.
Комментарии 0