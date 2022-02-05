Олейник анонсировал свой следующий поединок
Олейник проведет поединок с Латифи на турнире UFC Fight Night
Последний раз российский ветеран выходил в октагон в июне прошлого года
09:41
Алексей Олейник / Фото - FacebookСтало известно имя соперника российского тяжеловеса UFC Алексея Олейника (59-16-1). Об этом сообщает MMA Junkie.
Им стал известный шведский боец Илир Латифи (15-8). Поединок состоится 26 марта на турнире UFC Fight Night в Коламбусе (США).
Напомним, в январе Алексей отказался от поединка с американцем Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января. Затем стало известно, что Олейник не мог принимать участие в поединках в течение месяца по медицинским показаниям после ДТП.
У Олейника серия из трех поражений. Россиянин проиграл бои Деррику Льюису, Крису Докосу и Сергею Спиваку.
Комментарии 0