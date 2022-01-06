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Оливейра: «Без очков я вижу только на 50 процентов»
Чемпион UFC – о проблемах со зрением
13:42
Чарльз Оливейра / Фото - mmafightingЧемпион UFC в легком дивизионе бразилец Чарльз Оливейра (32-8) в интервью Flow Podcast рассказал о своих проблемах со зрением.
«Я скажу вам правду, я парень, который очень верит в Бога, и это не шутка. Если снять очки, то вижу только на 50 процентов, но это никогда не мешало мне в бою. Это никогда не мешало мне в драке. Иногда в обычной жизни я хожу без очков, иногда я хожу в очках. Это зависит от моего настроения. Иногда мне нравится ходить в очках, чтобы выглядеть безобиднее и более ботанистым. А когда я снимаю очки перед боем, то я нормально вижу своего противника у другой стороны клетки. Бог так сильно меня благословил, что противника я вижу нормально. Но на улице, если я сниму очки, я слепой».
Напомним, в главном бою турнира UFC 269 Оливейра в 3-м раунде задушил Дастина Порье.
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