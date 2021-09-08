Оливейра жестко и аргументировано ответил Гэтжи
Оливейра: «Дос Аньос победит Махачева. Он станет настоящим испытанием для Ислама»
Чемпион UFC уверен в ветеране ММА
18:57
Чарльз Оливейра / Фото - UFCЧемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8) в интервью YouTube-каналу Ag. Fight поделился ожиданиями от поединка бывшего обладателя титула в этом дивизионе Рафаэля Дос Аньоса (30-13) и топового россиянина Ислама Махачева (19-1).
«При всем уважении к Махачеву, но до этого он дрался с соперниками, которые относились к нему с чрезмерным почтением. Дос Аньос хорош на руках, а его джиу-джитсу на очень высоком уровне. Он станет настоящим испытанием для Ислама. Это будет очень тяжелый бой для обоих, но я думаю, что Дос Аньос победит Махачева».
Напомним, что поединок Махачев – Дос Аньос состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
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