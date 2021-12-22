Оливейра: «Если в UFC скажут, что я должен драться с Гэтжи, значит, я буду драться с ним»

Чемпион UFC уверен, что сможет справиться с американцем

Чарльз Оливейра / фото - Getty Images

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (32-8) в интервью порталу SherDog заявил, что готов принять вызов от американца Джастина Гэтжи (23-3), если UFC будет настаивать на этом.

«Порье нокаутировал Гэтжи. Чендлер чуть не нокаутировал Гэтжи. Я же обоих этих парней победил досрочно. Но я работаю в UFC. Если они скажут мне, что я должен драться с Гэтжи, значит, я буду готов принять этот вызов».

Сам Оливейра не раз заявлял, что хочет подраться с Конором Макгрегором (22-6)