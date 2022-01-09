Оливейра хочет быть аутсайдером перед поединком с Гэтжи
Оливейра готов спуститься к Волкановски и стать двойным чемпионом
Чарльз может сбросить до 66 кг
09 января 15:59
Чарльз Оливейра / Фото: usatoday.com
Чемпион UFC в легком весе бразидец Чарльз Оливейра (31-8) заявил о желании провести титульный поединок в другом дивизионе. Слова бойца приводит портал mmafighting.com.
«Я был уверен, что не смогу вернуться в полулегкий вес, но во время прошлой сгонки я еще до боя весил почти 70 кг, и у меня в организме оставалось много воды. Поэтому мы уверены, что я легко могу уложиться в лимит полулегкого веса (до 66 кг).
Если у меня будет возможность подраться за пояс в полулегком весе, то я это сделаю. Если у меня будет возможность подраться за пояс в полусреднем весе, то я соглашусь. Но мне кажется, что сейчас спуститься в полулегкий дивизион рациональнее, чем подниматься в полусредний. Будет здорово, если мне удастся стать первым двойным чемпионом UFC из Бразилии».
Напомним, Оливейра хочет чтобы его считали андердогом в бою с Джастином Гэтжи.