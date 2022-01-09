Оливейра готов спуститься к Волкановски и стать двойным чемпионом

Чарльз Оливейра / Фото: usatoday.com

Чемпион UFC в легком весе бразидец Чарльз Оливейра (31-8) заявил о желании провести титульный поединок в другом дивизионе. Слова бойца приводит портал mmafighting.com.



Если у меня будет возможность подраться за пояс в полулегком весе, то я это сделаю. Если у меня будет возможность подраться за пояс в полусреднем весе, то я соглашусь. Но мне кажется, что сейчас спуститься в полулегкий дивизион рациональнее, чем подниматься в полусредний. Будет здорово, если мне удастся стать первым двойным чемпионом UFC из Бразилии».