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Оливейра хочет быть аутсайдером перед поединком с Гэтжи

Чемпион UFC – о предстоящем защите титула
MMA
07 января 14:00
Оливейра хочет быть аутсайдером перед поединком с Гэтжи
Чарльз Оливейра / Фото - mmafighting
Чемпион UFC в легком дивизионе бразилец Чарльз Оливейра (32-8) заявил, что желает, чтобы его перед поединком со звездным американцем Джастином Гэтжи (23-3) считали андердогом. 

Цитирует бразильца mmafighting.com.

«Хорошо быть аутсайдером, потому что многие люди хорошо зарабатывают на этом, мои фанаты зарабатывают. Друзья и фанты присылали мне сообщения с фотографиями ставок после моих поединков. Американцы ставили на меня по 10, 20, 50 тыс. долларов. Мои друзья из Бразилии делали ставку в размере 20, 10 тыс. реалов. Это хорошо, потому что у них есть возможность зарабатывать».


«Пока одни не верят в меня, другие зарабатывают. Я встречал людей на улицах Лас-Вегаса, которые подходили ко мне и говорили: «Послушайте, я сделал ставку на вас и хорошо заработал». Надеюсь, перед поединком с Гэтжи я останусь аутсайдером, и у моих фанатов снова появится возможность хорошо заработать».


О месте и дате проведения поединка Гэтжи – Оливейра пока неизвестно.

Накануне Оливейра в очередной раз заявил, что следующий поединок хочет провести против экс-чемпиона двух дивизионов, ирландца Конора Макгрегора (22-6).


Владимир Кириченко
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Чарльз Оливейра Джастин Гэтжи

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