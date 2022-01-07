Оливейра: «Такие парни, как Джастин Гэтжи пытаются продать бой, выдавая себя за того, кем не являются»
Оливейра хочет быть аутсайдером перед поединком с Гэтжи
Чемпион UFC – о предстоящем защите титула
07 января 14:00
Чарльз Оливейра / Фото - mmafightingЧемпион UFC в легком дивизионе бразилец Чарльз Оливейра (32-8) заявил, что желает, чтобы его перед поединком со звездным американцем Джастином Гэтжи (23-3) считали андердогом.
Цитирует бразильца mmafighting.com.
«Хорошо быть аутсайдером, потому что многие люди хорошо зарабатывают на этом, мои фанаты зарабатывают. Друзья и фанты присылали мне сообщения с фотографиями ставок после моих поединков. Американцы ставили на меня по 10, 20, 50 тыс. долларов. Мои друзья из Бразилии делали ставку в размере 20, 10 тыс. реалов. Это хорошо, потому что у них есть возможность зарабатывать».
«Пока одни не верят в меня, другие зарабатывают. Я встречал людей на улицах Лас-Вегаса, которые подходили ко мне и говорили: «Послушайте, я сделал ставку на вас и хорошо заработал». Надеюсь, перед поединком с Гэтжи я останусь аутсайдером, и у моих фанатов снова появится возможность хорошо заработать».
О месте и дате проведения поединка Гэтжи – Оливейра пока неизвестно.
Накануне Оливейра в очередной раз заявил, что следующий поединок хочет провести против экс-чемпиона двух дивизионов, ирландца Конора Макгрегора (22-6).
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