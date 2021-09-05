Оливейра: «Контракт на бой с Порье не подписан, но я буду драться в декабря»

Чарльз Оливейра / фото - Fighttime

Чемпион легкой весовой категории Чарльз Оливейра (31-8-1) проведет следующий поединок в декабре. Бразилец опроверг информацию о том, что его соперником 100% будет Дастин Порье (28-6-1). Слова Оливейры приводит Sherdog.

Порье – один из самых опасных парней в легком дивизионе. Он всегда идет вперед, но я думаю, что нахожусь на другом уровне, как в стойке, так и в партере. Я финиширую его сабмишном».