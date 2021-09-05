Все-таки Порье? Оливейра назвал сроки своей защиты титула UFC
Оливейра: «Контракт на бой с Порье не подписан, но я буду драться в декабря»
Чемпион готовится к защите пояса
5 сентября 18:20
Чарльз Оливейра / фото - Fighttime
Чемпион легкой весовой категории Чарльз Оливейра (31-8-1) проведет следующий поединок в декабре. Бразилец опроверг информацию о том, что его соперником 100% будет Дастин Порье (28-6-1). Слова Оливейры приводит Sherdog.
«Все пишут, что Порье будет драться со мной, но на данный момент ведутся переговоры, и я еще не подписывал контракт. Моя главная задача сейчас – быть готовым к встрече с любым соперником, которого выберет UFC, и я буду драться в декабре, против Порье или любого другого.
Порье – один из самых опасных парней в легком дивизионе. Он всегда идет вперед, но я думаю, что нахожусь на другом уровне, как в стойке, так и в партере. Я финиширую его сабмишном».
Недавно стала известна дата боя Порье – Оливейра.
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