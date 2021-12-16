Оливейра заработал $492 тысячи. Известны гонорары участников главного карда UFC 269
Оливейра: «Кто бы на моем месте отказался провести бой с Макгрегором?»
У ирландца будет шанс вернуть чемпионский пояс?
12:43
Чарльз Оливейра / фото - Getty Images
Действующий чемпион легкого веса UFC, бразилец Чарльз Оливейра (32-8) заявил, что в своем следующем бою готов сойтись с экс-чемпионом двух весовых Конором Макгрегором (22-6). Цитирует чемпиона портал MMAFighting.
«Если бы в прошлом у меня был выбор: драться за титул или провести бой с Конором, все знают, что я бы выбрал титул. Это уже случилось, сейчас я чемпион. У чемпиона есть имя, и его имя Чарльз Оливейра, Чарльз «do Bronx». Если бы сегодня у меня был шанс сразиться с Конором за деньги, я бы это сделал. Пояс мой и останется моим. Мы будем продолжать строить наше наследие и творить историю.
Не собираюсь никого вводить в заблуждение. Кто бы на моем месте отказался провести бой с Макгрегором? Только глупец. Если бы у меня была возможность подраться с Конором, я бы точно от нее не отказался. Пояс мой, а остальной дивизион может немного подождать. А что делать».
Напомним, бывший соперник Оливейры Дастин Порье в своем следующем бою согласился подраться с Нэйтом Диасом.
Комментарии 0