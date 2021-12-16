Оливейра: «Кто бы на моем месте отказался провести бой с Макгрегором?»

Чарльз Оливейра / фото - Getty Images

Действующий чемпион легкого веса UFC, бразилец Чарльз Оливейра (32-8) заявил, что в своем следующем бою готов сойтись с экс-чемпионом двух весовых Конором Макгрегором (22-6). Цитирует чемпиона портал MMAFighting.

Не собираюсь никого вводить в заблуждение. Кто бы на моем месте отказался провести бой с Макгрегором? Только глупец. Если бы у меня была возможность подраться с Конором, я бы точно от нее не отказался. Пояс мой, а остальной дивизион может немного подождать. А что делать».