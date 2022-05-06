Оливейра не уложился в лимит веса для чемпионского поединка с Гэтжи

Бразильский боец был лишен титула

Чарльз Оливейра / фото - Getty Images

В Финиксе (штат Аризона, США) завершилась церемония взвешивания участников UFC 274. В главном событии был запланирован титульный поединок в легком весе между Чарльзом Оливейрой (32-8) и Джастином Гэтжи (23-3). Бой остается в силе, однако теряет статус чемпионского.

Американец уложился в рамки дивизиона, показав 70,3 кг, но бразилец с первой попытки показа 70,5 кг. Ему дали дополнительный час, чтобы согнать 200 граммов, но и во второй раз Оливейра показал прежний вес.

Согласно правилам промоушена, Оливейру лишили титула, и даже если Чарльз одержит победу над Гэтжи, пояс останется вакантным. Но в противном случае Джастина станет чемпионом.

Стоит отметить, что Чарльз Оливейра стал первым чемпионом в истории UFC, который лишится пояса из-за проваленного взвешивания.