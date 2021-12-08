Стал известен файткард турнира UFC 269: Оливейра – Порье
Оливейра о бое с Порье: «Я иду за быстрой развязкой, за нокаутом, за сабмишеном»
Чарльз отметил, что будет идти вперед весь бой
12:13
Чарльз Оливейра - Дастин Порье
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8) планирует быстро завершить предстоящий поединок с Дастином Порье (28-6). Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.
«Я агрессивный боец, всегда идущий вперед. В этом поединке я буду таким же. Я иду за быстрой развязкой, за нокаутом, за сабмишеном – вот так я дерусь. В октагоне встретятся два разных стиля. Порье будет драться до конца, а я попытаюсь поймать его на самбишен или нокаутировать в начале боя. Посмотрим, возьмет верх».
Напомним, поединок Оливейры и Порье состоится 12 декабря в Лас-Вегасе. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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