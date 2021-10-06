Чендлер дал прогноз на бой Оливейра – Порье
Оливейра – о поединке с Порье: «Мы пойдем на войну»
Чемпион UFC готов к защите своего титула
13:25
Чарльз Оливейра / Фото - independent.co.ukЧемпион легкого дивизиона UFC Чарльз Оливейра (31-8-1) в своем Instagram анонсировал поединок с американцем Дастином Порье (28-6), который состоится 11 декабря в Лас Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 269.
«Давайте защитим то, что принадлежит нам. 11 декабря мы пойдем на войну. С верой в Бога победу будет за нами».
Накануне Порье дал согласие на поединок с Оливейрой.
Напомним, Порье в июле техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Конора Макгрегора, а Оливейра в мае во втором раунде финишировал Майкла Чендлера в поединке за титул UFC.
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