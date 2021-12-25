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Оливейра: «Такие парни, как Джастин Гэтжи пытаются продать бой, выдавая себя за того, кем не являются»

Чемпион UFC обратился к потенциальному сопернику
MMA
07:47
Оливейра: «Такие парни, как Джастин Гэтжи пытаются продать бой, выдавая себя за того, кем не являются»
Чарльз Оливейра / фото - Getty Images

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (32-8) обратился к своему потенциальному сопернику американцу Джастину Гэтжи (23-3), посоветовав ему оставаться самим собой в личном общении и общении с прессой. Цитирует Оливейру портал MMA Fighting.

«Этот парень, Джастин Гэтжи, все время болтает чушь, а когда мы встречаемся лицом к лицу, он говорит, что уважает меня и мои достижения. Потом, через две минуты, Джастин дает интервью и снова говорит, что сломает мне лицо и кучу дерьма в мой адрес.

Подобные ему парни пытаются продать бой, выдавая себя за того, кем на самом деле не являются. Если вы скромный и уважаемый человек, то так и должен продавать поединок. Если ты парень, который постоянно поливаешь грязью своего соперника, то должен делать это мне в лицо и за моей спиной». 

Напомним, Масвидаль готов выйти на поединок с Джейком Полом за космический гонорар.

Михаил Рыбак
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Чарльз Оливейра Джастин Гэтжи

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