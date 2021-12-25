Оливейра намерен провести бой с Макгрегором в мае
Оливейра: «Такие парни, как Джастин Гэтжи пытаются продать бой, выдавая себя за того, кем не являются»
Чемпион UFC обратился к потенциальному сопернику
07:47
Чарльз Оливейра / фото - Getty Images
Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (32-8) обратился к своему потенциальному сопернику американцу Джастину Гэтжи (23-3), посоветовав ему оставаться самим собой в личном общении и общении с прессой. Цитирует Оливейру портал MMA Fighting.
«Этот парень, Джастин Гэтжи, все время болтает чушь, а когда мы встречаемся лицом к лицу, он говорит, что уважает меня и мои достижения. Потом, через две минуты, Джастин дает интервью и снова говорит, что сломает мне лицо и кучу дерьма в мой адрес.
Подобные ему парни пытаются продать бой, выдавая себя за того, кем на самом деле не являются. Если вы скромный и уважаемый человек, то так и должен продавать поединок. Если ты парень, который постоянно поливаешь грязью своего соперника, то должен делать это мне в лицо и за моей спиной».
Напомним, Масвидаль готов выйти на поединок с Джейком Полом за космический гонорар.
Комментарии 0