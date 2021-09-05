Оливейра: «Контракт на бой с Порье не подписан, но я буду драться в декабря»
Оливейра - Тиллу: «Даррен, если ты нуждаешься в нашей поддержке, давай тренироваться вместе»
Бразилец поддержал британца после поражения Брансону
5 сентября 21:30
Чарльз Оливейра / фото - yahoo.com
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8-1) в Twitter обратился со словами поддержки к средневесу Даррену Тиллу (18-4-1), который накануне досрочно проиграл в мэйн-ивенте турнира UFC Fight Night 191 ветерану Дереку Брансону (23-7).
Оливейра поддержал Тилла и предложил британцу потренироваться вместе.
«Держи голову выше и никогда не сдавайся! Бог все знает. Возвращайся домой, иди обратно в зал - тренируйся, посвяти себя этому делу. Эй, Даррен, если ты нуждаешься в нашей поддержке, давай тренироваться вместе».
Дерек Брансон досрочно остановил британца Даррена Тилла в главном событии турнира UFC Fight Night 191.
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