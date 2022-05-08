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Стронгмен. Чемпионат Украины

Оливейра: «Я доказал, что пояс должен быть у меня»

Бразилец бросил вызов Конору Макгрегору
MMA
10:10
Оливейра: «Я доказал, что пояс должен быть у меня»
Чарльз Оливейра / фото - bloodyelbow.com

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра (33-8) в интервью после боя прокомментировал свою победу над американцем Джастином Гэтжи (23-4).

«Я только что показал своим выступлением, что есть только один чемпион – Чарльз Оливейра. Это послание всему дивизиона. Я проблема для своей весовой категории. Посмотрите на этих ребят, мою команду. Чемпион есть и это Чарльз Оливейра. Я доказываю это каждый раз. Пояс должен быть у меня.

Дана Уайт, как сказал, я готов драться с любым соперником. Я оппонентов не выбираю. Скажу только вот что – Конор Макгрегор, ты там возвращаешься или нет».

Чарльз Оливейра «задушил» Джастина Гэтжи на UFC 274.

Рене Тер Велде
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Чарльз Оливейра Джастин Гэтжи Конор Макгрегор

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