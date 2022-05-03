Уиттакер: «Оливейра сможет разобрать Гэтжи»
Оливейра: «Я нокаутирую Гэтжи. У меня много преимуществ в бою с ним»
Чемпион легкого дивизиона UFC – о грядущей защите титула
16:23
Чарльз Оливейра / Фото - bloodyelbowЧемпион UFC в легком дивизионе бразилец Чарльз Оливейра (32-8) поделился ожиданиями от предстоящей защите титула против звездного американца Джастина Гэтжи (23-3).
Цитирует Оливейру bjpenn.com.
«Джастин – парень, который верит в свои руки на 100%, так как это все, что у него есть. У меня много преимуществ в бою с ним. Я лучше стою на ногах, лучше в партере, я лучше борюсь, мой ум лучше, мой дух лучше. Я чемпион и это реальность».
«На UFC 274 я увеличу свое наследие и нокаутирую Джастина Гэтжи».
Напомним, Оливейра и Гэтжи выйдут в октагон 7 мая на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США), в главном событии турнира UFC 274.
На турнире UFC 274 титульную защиту проведет чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Гловер Тейшейра. Он встретится с чехом Иржи Прохазкой.
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