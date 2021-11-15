Оливейра: «Выступление Гэтжи в бою с Хабибом – самое отвратительное, что я когда-либо видел»
Оливейра: «Я очень уважаю Порье, но я хочу оставаться чемпионом»
Обладталель титула UFC – о защита пояса на ивенте в Лас-Вегасе
12:52
Чарльз Оливейра / Фото - UFCЧемпион легкого дивизиона UFC Чарльз Оливейра (31-8-1) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Дастином Порье (28-6), который состоится 11 декабря в Лас Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 269.
Цитирует Оливейру MMA Fighting.
«Ни у кого нет такой гигантской серии побед, как у меня, девять подряд с одним судейским решением, и вы все это видели, вы не можете оспаривать это. Многие говорят, что я должен победить Дастина, чтобы доказать, что я чемпион. Я уже чемпион. Я выиграл пояс в начале этого года, и теперь я буду защищать свой пояс».
«11 декабря мы будем там, чтобы доказать, кто лучший, а кто нет. Здесь особо нечего сказать. Мы узнаем только тогда, когда встретимся лицом к лицу. Я верю в себя. Думаю, у меня гораздо больше оружия, чем у него».
«Ударники довольно легко проводили Порье тейкдауны, и вы знаете, что будет, если я его переведу его вниз. Если он будет размениваться со мной в стойке, ты же знаешь, брат, я сильно бью. 11 числа будет пожар. У меня в руках огневая мощь, у меня есть джиу-джитсу. Я очень его уважаю, но я хочу оставаться чемпионом».
«Может быть, это не так хорошо для UFC, что я слишком тихий, но я компенсирую это внутри восьмиугольника. Я не из тех парней, которые постоянно говорят и ищут внимания. Я показываю все внутри восьмиугольника».
Напомним, Порье в июле техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Конора Макгрегора, а Оливейра в мае во втором раунде финишировал Майкла Чендлера в поединке за титул UFC.
Ранее Оливейра сравнил поединок с Порье с войной.
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