Оливейра задушил Порье, не оставив претенденту ни малейших шансов на титул

Итоги главного боя UFC 269

Чарльз Оливейра и Дастин Порье / фото - Getty Images

Сегодня, 12-го декабря, в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился 269 номерной турнир UFC. В главном событии вечера, действующий чемпион легкого веса Чарльз Оливейра (32-8) защищал титул от посяганий Дастина Порье (28-7).

Первый раунд боя прошел под диктовку Порье. Претендент уверенно разбивал чемпиона в стойке и даже смог дважды уронить Оливейру, но лезть в партер не стал. Чемпион понимал, что проигрывает Дастину в ударке, но сделать с этим что-то в первой пятиминутке не смог.

Во втором раунде ситуация стала кардинально противоположной. Оливейра прижал претендента к сетке и использовал удары локтями и коленями, чтобы перевести бой в партер. В последствии ему это удалось. Находясь сверху на Порье чемпион работал локтями в голову и оказывал большое давление на горло оппонента в течение четырех минут.

Чемпион сильно вымотал Порье. В третьем раунде Оливейра вновь пошел в атаку на Порье, в моменте запрыгнул ему на спину и закрыл удушающий. Как итог – победа досрочная победа Оливейры.

Напомним, на этом же турнире UFC Пенья выиграла у Нуньес, совершив самый большой апсет последних лет.