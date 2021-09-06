Оливейра жестко и аргументировано ответил Гэтжи

Чарльз Оливейра / Фото: ufc

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8) отреагировал на слова бывшего претендента на пояс Джастина Гэтжи (22-3) о том, что пояс UFC в дивизионе обесценился.



Я буду здесь со своим поясом. Когда у тебя будет девять побед подряд – можешь пожаловаться Дэйне. Девять месяцев назад я был топ-7, просил возможность подраться с топ-5. За 10 дней до UFC 256 оппонент Фергюсона получил травму и я был в форме и готов принять предложение UFC.

После полного доминирования в бою с Фергюсоном я завоевал свой титульный шанс. Провел 28 поединков в UFC за 11 лет, набрал восемь побед подряд, удерживаю рекорд по количеству бонусов в UFC, побил рекорд Ройса Грейси и Демьяна Майи по количеству сабмишен в организации.

Если я не имею права оспорить титул, то кто имеет? Сегодня я являюсь чемпионом потому, что много дрался ради этого»,