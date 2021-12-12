Оливейра задушил Порье, не оставив претенденту ни малейших шансов на титул
«Он будет бесплатно жить в моей голове». Гэтжи вызвал Оливейру на поединок
Джастин также высказал свое уважение Чарльзу
16:58
Джастин Гэтжи / Фото: CBS Sports
Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи в комментарии пресс-службе организации вызвал на бой чемпиона Чарльза Оливейру.
«Погнали, Чарльз! Неоспоримый чемпион! Ничего, кроме уважения. Не терпится ударить этого засранца по лицу. Всю свою жизнь я работал ради одной цели и вот она рядом. Я вернусь домой и буду работать усердно каждый день. Он будет бесплатно жить в моей голове, изо дня в день. Я никак не дождусь этого боя».Напомним, ранее Ранее Оливейра выиграл у Порье удушающим приемом в 3-м раунде.
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