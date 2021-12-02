«Он мудила». Джон Джонс жестко прошелся по своему бывшему тренеру

Джон Джонс и Винкельджон / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион UFC Джон Джонс (26-1) негативно высказался о совладельце зала Jackson Winks MMA Майке Винкельджоне.



Этот чувак каким-то образом нашел способ отпугнуть каждого бойца Грега Джексона. Я не могу припомнить ни одного ветерана из зала Jackson’s, который продолжает общаться с этим мудилой.

То, что Винк отстранил меня от тренировок в команде, никак меня не изменило, я все еще работаю с теми же тренерами по точно такому же графику, что и в последние два года.

Просто не выступай на телевидении и не изображай, будто тебе есть дело до того, кто принес тебе столько денег и титулов чемпиона мира, если потом за закрытыми дверями пытаешься раздавить его.

По-настоящему ублюдский поступок, Майк. Мы буквально годами тренировались с осужденным насильником в команде, а теперь у Майка внезапно появились моральные принципы. Вали отсюда!»