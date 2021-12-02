«Он мудила». Джон Джонс жестко прошелся по своему бывшему тренеру
Бывший чемпион UFC Джон Джонс (26-1) негативно высказался о совладельце зала Jackson Winks MMA Майке Винкельджоне.
«Тренер Winks выступил на национальном телевидении и рассказывал миру, что хочет для меня всего самого наилучшего, а затем за кулисами мучил других тренеров за то, что они работали со мной. До чего же жалкий ублюдок.
Этот чувак каким-то образом нашел способ отпугнуть каждого бойца Грега Джексона. Я не могу припомнить ни одного ветерана из зала Jackson’s, который продолжает общаться с этим мудилой.
То, что Винк отстранил меня от тренировок в команде, никак меня не изменило, я все еще работаю с теми же тренерами по точно такому же графику, что и в последние два года.
Просто не выступай на телевидении и не изображай, будто тебе есть дело до того, кто принес тебе столько денег и титулов чемпиона мира, если потом за закрытыми дверями пытаешься раздавить его.
По-настоящему ублюдский поступок, Майк. Мы буквально годами тренировались с осужденным насильником в команде, а теперь у Майка внезапно появились моральные принципы. Вали отсюда!»
Напомним, ранее Винкельджон выгнал Джонса из зала из-за ареста в Лас-Вегасе.
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