Он вскоре вернется. Нэйт Диас назвал сроки своего следующего поединка

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Американский ветеран UFC продолжит радовать фанатов ММА своими выступлениями
12:21
Нэйт Диас / Фото - cbssports.comСкандальный американский ветеран UFC, выступающий в полусреднем дивизионе, Нэйт Диас (20-13), в Instagram сообщил, что ныне проходит подготовительный процесс к своему следующему поединку.
«Я проведу защиту в декабре».
Напомним, своем последнем бою в июне на турнире UFC 263 Диас единогласным решением проиграл британскому претенденту на титул в полусреднем весе Леону Эдвардсу (19-3), вернувшись в октагон после длительного перерыва.
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