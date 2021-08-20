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Он вскоре вернется. Нэйт Диас назвал сроки своего следующего поединка

Американский ветеран UFC продолжит радовать фанатов ММА своими выступлениями
MMA
12:21
Он вскоре вернется. Нэйт Диас назвал сроки своего следующего поединка
Нэйт Диас / Фото - cbssports.com
Скандальный американский ветеран UFC, выступающий в полусреднем дивизионе, Нэйт Диас (20-13), в Instagram сообщил, что ныне проходит подготовительный процесс к своему следующему поединку.

«Я проведу защиту в декабре».



Напомним, своем последнем бою в июне на турнире UFC 263 Диас единогласным решением проиграл британскому претенденту на титул в полусреднем весе Леону Эдвардсу (19-3), вернувшись в октагон после длительного перерыва.
Владимир Кириченко
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Нэйт Диас

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