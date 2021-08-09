Каннонир: «Гастелум – это один из десяти лучших бойцов в нашем весе»
Определился полный кард турнира UFC on ESPN 29: Каннонир – Гастелум
Также в октагон выйдет и серебряный призер Рио-2016
07:37
Джаред Каннонир и Келвин Гастелум / Фото - UFC21 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 29, где главным событием ивента станет поединок в среднем дивизионе между американцем Джаредом Каннонир (13-5) и его соотечественником Келвином Гастелумом (16-7).
Отметим, что в со-главном бою вечера в октагон выйдет серебряный призер Олимпийских игр в Рио по греко-римской борьбе Марк Мадсен (10-0).
Представляем вашему вниманию состав участников турнира UFC on ESPN 29:
Джаред Каннонье – Келвин Гастелум
Клэй Гуида – Марк Мадсен
Чейз Шерман – Паркер Портер
Винц Пичел – Остин Хуббард
Кортни Кейси – Лиана Джоджуа
Александра Пантойа – Брендон Ройвел
Абдул Раззак Альхассан – Антонио Брага Нето
Беа Малеки – Жосиан Нуньес
Луис Сальдана – Остин Линго
Брайан Келлехер – Доминго Пеларте
Уилльям Найт – Фабио Черант
Леомана Мартинес – Джесси Стрейдер
Саша Палатников – Рамиз Брахимадж
Рузвельт Робертс – Игнасио Бахамондес
Превью о самых главных поединках в мире смешанных единоборств, которые состоятся в августе.
Комментарии 0