Стал известен возможный соперник Исмаилова. И это не Минеев
Опубликован яркий постер поединка Исмаилов – Шлеменко
Бой известных средневесов состоится в рамках промоушена RCC
14:55
Исмаилов и Шлеменко / Фото - profc.com.uaММА-промоушен RCC на своем официальном аккаунте в Instagram опубликовал постер поединка популярных российских средневесов Магомеда Исмаилова (17-3-1) и Александра Шлеменко (61-13), который состоится летом 2022 года.
«Это не просто противостояние, это битва характеров, это больше, чем чемпионский бой. Это война».
Напомним, что свой последний бой Исмаилов провел 16 октября, проиграв техническим нокаутом в третьем раунде в реванше с Владимиром Минеевым, который состоялся на турнире AMC Fight Nights 105.