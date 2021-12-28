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05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован

Опубликован яркий постер поединка Исмаилов – Шлеменко

Бой известных средневесов состоится в рамках промоушена RCC
MMA
14:55
Опубликован яркий постер поединка Исмаилов – Шлеменко
Исмаилов и Шлеменко / Фото - profc.com.ua
ММА-промоушен RCC на своем официальном аккаунте в Instagram опубликовал постер поединка популярных российских средневесов Магомеда Исмаилова (17-3-1) и Александра Шлеменко (61-13), который состоится летом 2022 года.

«Это не просто противостояние, это битва характеров, это больше, чем чемпионский бой. Это война».




Напомним, что свой последний бой Исмаилов провел 16 октября, проиграв техническим нокаутом в третьем раунде в реванше с Владимиром Минеевым, который состоялся на турнире AMC Fight Nights 105.
Владимир Кириченко
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Магомед Исмаилов Александр Шлеменко

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