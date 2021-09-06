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Опубликован яркий постер реванша Минеев – Исмаилов

Второй поединок между популярными средневесами состоится 16 октября

MMA
13:25
Опубликован яркий постер реванша Минеев – Исмаилов
Минеев и Исмаилов / Фото - championat.com
Российский ММА-промоушен AMC Fight Nights на своем Instagram-аккаунте опубликовал официальный постер поединка между чемпионом организации в среднем дивизионе Владимиром Минеевым (14-1-1) и известным бойцом Магомедом Исмаиловым (17-2-1).


Поединок Минеева и Исмаилова состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global в Сочи на WoW Arena. 

Напомним, это будет вторая очная встреча бойцов, в октябре 2018 года поединок между Минеевым и Исмаиловым завершился вничью раздельным решением судей.

По словам Исмаилова, его гонорар может оказаться даже больше, чем планировалось – более 25 миллионов рублей.
Владимир Кириченко
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Теги

Магомед Исмаилов Владимир Минеев

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