Орловский одолел Фелипе и другие результаты турнира UFC Fight Night 195

Дюмон победила Лэдд, Эмеев проиграл Робертсону

Фото: fighttime.ru

На арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 195, мэйн-ивентом которого стал поединок в рамках женского легчайшего дивизиона между американкой Аспен Лэдд (9-1) и представительницей Бразилии Нормой Дюмон (6-1).

Также в карде данного турнира провел свое очередное выступление экс-чемпион промоушена Андрей Орловский (31-20), а перед этим в октагон вышел российский полусредневес Рамазан Эмеев (20-4), которому противостоял британец Дэнни Робертс (17-5).

Основной кард:

Норма Дюмон победила Аспен Лэдд единогласным решением судей

Андрей Орловский победил Карлоса Фелипе единогласным решением судей

Джим Миллер победил Эрика Гонсалеса нокаутом во 2-м раунде

Манон Фиоро победила Майру Буэно Силву единогласным решением судей

Нейт Ландвер победил Людовита Клейна удушением «анаконда» в 3-м раунде

Прелимы:

Бруно Силва победил Эндрю Санчеса нокаутом в 3-м раунде

Дэнни Робертс победил Рамазана Эмеева раздельным решением судей

Луана Каролина победила Лупи Годинес единогласным решением судей

Данаа Батгерел победил Брэндона Дэвиса техническим нокаутом в 1-м раунде

Ариан Карнелосси победила Истелу Нуньес удушением сзади в 3-м раунде

Андрей Орловский в сложном поединке победил Карлоса Фелипе на UFC Fight Night 195.