Орловский одолел Фелипе и другие результаты турнира UFC Fight Night 195
Орловский вышел на второе место по количеству побед в UFC
Белорус вскоре может выйти в лидеры организации
17 октября 14:15
Андрей Орловский / фото - UFC
Белорусский боец Андрей Орловский (32-20) на турнире UFC Fight Night 195 одержал победу над бразильцем Карлосом Фелипе (11-2) единогласным решением судей.
Это 21-я победа Орловского в UFC. Рекорд у Дональда Серроне (36-16) – 23 победы.
Ранее белорус догнал легендарных Джонса и Сен-Пьера по количеству побед в UFC. Андрей Орловский назвал срок завершения своей карьеры.
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