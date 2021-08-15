Ортис возмущен требованием Андерсона Силвы по весовой категории в их бою
Экс-чемпион UFC Тито Ортис (21-12-1) высказал свое недовольство легендой UFC Андерсоном Силвой
(34-11), боксерский бой с которым у него запланирован. Слова американца приводит портал bjpenn.com.
«Я благодарен Андерсону Силве за то, что он согласился на этот бой. Переговоры немного затянулись из-за его требований, поскольку я очень уважал Силву. Но теперь потерял уважение к нему.
Он захотел, чтобы наш бой прошел в весе до 88,5 кг. При этом Силва шесть раз за свою карьеру дрался в полутяжелом весе. Это показало, что он боится моей мощи. Люди не понимают, что я хороший панчер и стал лучше за последние шесть лет.
В прошлый раз я сгонял вес до такой категории, когда боролся в колледже. Но я сделаю этот вес и попытаюсь сделать. Отрежу себе ногу, если потребуется.
Я никогда не проваливал взвешивание, но Андерсон подталкивает меня к этому. Поэтому я потерял к нему уважение и теперь у меня будет больше энергии и агрессии для того, чтобы набить морду этому парню».
Напомним, ранее стало известно, что Triller организует бой Ортиса и Силвы.
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