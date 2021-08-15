Ортис возмущен требованием Андерсона Силвы по весовой категории в их бою

Тито Ортис / Фото: AP

Экс-чемпион UFC Тито Ортис (21-12-1) высказал свое недовольство легендой UFC Андерсоном Силвой (34-11), боксерский бой с которым у него запланирован. Слова американца приводит портал bjpenn.com.



Он захотел, чтобы наш бой прошел в весе до 88,5 кг. При этом Силва шесть раз за свою карьеру дрался в полутяжелом весе. Это показало, что он боится моей мощи. Люди не понимают, что я хороший панчер и стал лучше за последние шесть лет.

В прошлый раз я сгонял вес до такой категории, когда боролся в колледже. Но я сделаю этот вес и попытаюсь сделать. Отрежу себе ногу, если потребуется.

Я никогда не проваливал взвешивание, но Андерсон подталкивает меня к этому. Поэтому я потерял к нему уважение и теперь у меня будет больше энергии и агрессии для того, чтобы набить морду этому парню».