Отличный джеб. Легендарный боец MMA стукнул назойливого фаната

Ветеран уже давно не выступает, но технику ударов не забыл

Дон Фрай

56-летний легендарный ветеран MMA Дон Фрай (20-9-1) во время турнира UFC ударил одного из назойливых фанатов.



По словам Фрая, тот вызвал его на поединок.

Свой последний бой Фрай провел в 2011-м году.

Напомним, ранее украинский боец UFC Игорь Потеря рассказал о желании выиграть 2-3 боя в 2022-м году. Но сначала Игорю нужно 5 марта дебютировать в UFC.