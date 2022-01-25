Потеря: «У меня с UFC контракт подписан на 93 кг, но изначально рассчитывал, что выступать буду в категории до 84»
Отличный джеб. Легендарный боец MMA стукнул назойливого фаната
Ветеран уже давно не выступает, но технику ударов не забыл
17:39
Дон Фрай
56-летний легендарный ветеран MMA Дон Фрай (20-9-1) во время турнира UFC ударил одного из назойливых фанатов.
По словам Фрая, тот вызвал его на поединок.
Свой последний бой Фрай провел в 2011-м году.
Напомним, ранее украинский боец UFC Игорь Потеря рассказал о желании выиграть 2-3 боя в 2022-м году. Но сначала Игорю нужно 5 марта дебютировать в UFC.
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