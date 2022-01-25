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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
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02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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Отличный джеб. Легендарный боец MMA стукнул назойливого фаната

Ветеран уже давно не выступает, но технику ударов не забыл
MMA
17:39
Отличный джеб. Легендарный боец MMA стукнул назойливого фаната
Дон Фрай

56-летний легендарный ветеран MMA Дон Фрай (20-9-1) во время турнира UFC ударил одного из назойливых фанатов.

По словам Фрая, тот вызвал его на поединок.

 

Свой последний бой Фрай провел в 2011-м году.

Напомним, ранее украинский боец UFC Игорь Потеря рассказал о желании выиграть 2-3 боя в 2022-м году. Но сначала Игорю нужно 5 марта дебютировать в UFC.

Карен Агабекян
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