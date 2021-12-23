Ответ Джейку Полу. Дацик проведет поединок против интернет-звезды «Пулеметчика»

«Рыжий Тарзан» снова подерется по правилам бокса





Вячеслав Дацик и Пулеметчик

Российский боец и шоумен Вячеслав Дацик, прославившийся победой нокаутом над Андреем Орловским и своим эпатажным поведением, анонсировал бой против звезды YouTube Зелимхана Дукаева, более известного как «Пулеметчик».

По словам «Рыжего Тарзана», поединок по правилам бокса запланирован на январь 2022 года в рамках шоу промоутерской компании «СОЮЗ».

Напомним, ранее 44-летний Дацик победил техническим нокаутом интернет-бойца Реваза Верулашвили.