Александр Емельяненко о Дацике: «Передайте этой жирной, рыжей обезьяне... Пусть готовится»
Ответ Джейку Полу. Дацик проведет поединок против интернет-звезды «Пулеметчика»
«Рыжий Тарзан» снова подерется по правилам бокса
22:40
Вячеслав Дацик и Пулеметчик
Российский боец и шоумен Вячеслав Дацик, прославившийся победой нокаутом над Андреем Орловским и своим эпатажным поведением, анонсировал бой против звезды YouTube Зелимхана Дукаева, более известного как «Пулеметчик».
По словам «Рыжего Тарзана», поединок по правилам бокса запланирован на январь 2022 года в рамках шоу промоутерской компании «СОЮЗ».
Напомним, ранее 44-летний Дацик победил техническим нокаутом интернет-бойца Реваза Верулашвили.
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