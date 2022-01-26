Ответочка. Ковингтон заявил, что Масвидаль изменяет жене, жульничает с налогами и не общается с детьми

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 5:0 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс 4:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 1:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис 6:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс 3:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
Теннис (4 события из 10) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
07:25 Jannik Sinner - Стефанос Циципас 0:3 Окончен
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев 2:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне 2:0 Окончен
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи 2:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Теннис (3 события из 7) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Эшлей Барти - Мэдисон Кейз -:- Запланирован
11:45 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник -:- Запланирован

Ответочка. Ковингтон заявил, что Масвидаль изменяет жене, жульничает с налогами и не общается с детьми

Вы тоже ждете их пресс-конференцию перед боем?
MMA
26 января 22:29
Ответочка. Ковингтон заявил, что Масвидаль изменяет жене, жульничает с налогами и не общается с детьми
Фото: MMA News

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-3) ответил Хорхе Мамсвидалю (35-15), который ранее заявил, что у «Хаоса» проблемы с азартными играми. Слова Колби приводит SportsKeeda:

«Я не могу вынести ничего положительного из наших отношений. Знаете, как человек Хорхе просто кусок дерьма. Он изменяет жене, жульничает с налогами, не общается с детьми, использует людей.

Он использовал меня, поскольку ему был нужен человек, который будет задавать высокий темп на тренировках. Тот, кто даст ему борцовские знания и будет ежедневно тренироваться с ним, будет рядом с ним, чтобы помочь на его пути.

Как только я сравнялся с ним, приблизился к нему и обошел в рейтингах, он начал меня принижать и бить ножом в спину из-за денег и славы».

Бой Ковингтон – Масвидаль состоится 5 марта. Большинство экспертов практически не оставляют шансов Хорхе, но все с нетерпением ждут их пресс-конференцию перед поединком.

Напомним, ранее Ковингтон и Масвидаль были друзьями.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ковингтон: «Усман не доказал, что он лучший полусредневес в мире»
Ковингтон: «Усман не доказал, что он лучший полусредневес в мире»
MMA
26 января 17:40
У Ковингтона проблемы с азартными играми, и он задолжал уже много денег
У Ковингтона проблемы с азартными играми, и он задолжал уже много денег
MMA
25 января 21:13
Масвидаль – Ковингтону: «Я сломаю твое лицо за все, что ты сказал»
Масвидаль – Ковингтону: «Я сломаю твое лицо за все, что ты сказал»
MMA
20 января 12:00
Официально. Масвидаль и Ковингтон выйдут в октагон на турнире UFC 272
Официально. Масвидаль и Ковингтон выйдут в октагон на турнире UFC 272
MMA
14 января 10:57
Поединок Ковингтона и Масвидаля возглавит турнир UFC 272
Поединок Ковингтона и Масвидаля возглавит турнир UFC 272
MMA
12 января 07:58
Ковингтон: «Годами избивал Порье в спаррингах, он уходил из зала весь в слезах»
Ковингтон: «Годами избивал Порье в спаррингах, он уходил из зала весь в слезах»
MMA
02 января 13:11

Новости: MMA

Ответочка. Ковингтон заявил, что Масвидаль изменяет жене, жульничает с налогами и не общается с детьми
Ответочка. Ковингтон заявил, что Масвидаль изменяет жене, жульничает с налогами и не общается с детьми
26 января 22:29
Кормье: «Джон Джонс должен выходить и драться»
Кормье: «Джон Джонс должен выходить и драться»
26 января 21:00
Диллашоу: «Моя цель – возвращение пояса»
Диллашоу: «Моя цель – возвращение пояса»
26 января 20:00
Морено: «Все чего я хочу – четвертый бой с Фигейредо»
Морено: «Все чего я хочу – четвертый бой с Фигейредо»
26 января 19:36
Ковингтон: «Усман не доказал, что он лучший полусредневес в мире»
Ковингтон: «Усман не доказал, что он лучший полусредневес в мире»
26 января 17:40
Гане: «Возьмем небольшую паузу и снова ринемся в бой»
Гане: «Возьмем небольшую паузу и снова ринемся в бой»
26 января 16:00
Мороз – об Агаповой: «Она глупый человек, наверно перекурила чего-то»
Мороз – об Агаповой: «Она глупый человек, наверно перекурила чего-то»
26 января 12:42
Реванш Люке – Мухаммад возглавит турнир UFC Fight Night
Реванш Люке – Мухаммад возглавит турнир UFC Fight Night
26 января 11:23
Официально. Мороз вернется в октагон на турнире UFC 272
Официально. Мороз вернется в октагон на турнире UFC 272
26 января 10:42
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
3
Все новости