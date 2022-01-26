Ответочка. Ковингтон заявил, что Масвидаль изменяет жене, жульничает с налогами и не общается с детьми
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-3) ответил Хорхе Мамсвидалю (35-15), который ранее заявил, что у «Хаоса» проблемы с азартными играми. Слова Колби приводит SportsKeeda:
«Я не могу вынести ничего положительного из наших отношений. Знаете, как человек Хорхе просто кусок дерьма. Он изменяет жене, жульничает с налогами, не общается с детьми, использует людей.
Он использовал меня, поскольку ему был нужен человек, который будет задавать высокий темп на тренировках. Тот, кто даст ему борцовские знания и будет ежедневно тренироваться с ним, будет рядом с ним, чтобы помочь на его пути.
Как только я сравнялся с ним, приблизился к нему и обошел в рейтингах, он начал меня принижать и бить ножом в спину из-за денег и славы».
Бой Ковингтон – Масвидаль состоится 5 марта. Большинство экспертов практически не оставляют шансов Хорхе, но все с нетерпением ждут их пресс-конференцию перед поединком.
Напомним, ранее Ковингтон и Масвидаль были друзьями.
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