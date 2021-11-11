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Оверим о маленьких гонорарах в UFC: «Там хотя бы платят своим бойцам»
Алистар отметил, что в промоушене держат слово
17:49
Алистар Оверим / Фото: fansided
Ветеран MMA Алистар Оверим раскритиковал людей, критикующих UFC за низкие гонорары.
«Некоторые организации не платят ни цента, тогда как UFC всегда платит. Сейчас идет активная дискуссия по поводу гонораров, которые получают бойцы. Знаете, я понимаю это, но в UFC хотя бы платят своим бойцам. Другие же промоушены не всегда.
UFC невероятно большая компания? Самый большой ММА-промоушен. Но если я пройдусь по другим лигам... К-1 не заплатили мне мои призовые деньги. А это куча денег. Тот чек на 400 тысяч долларов... Они никогда не обналичили его».
Напомним, ранее Оверима уволили из UFC и он вернулся в кикбоксинг.
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