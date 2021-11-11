Оверим о маленьких гонорарах в UFC: «Там хотя бы платят своим бойцам»

Алистар Оверим / Фото: fansided

Ветеран MMA Алистар Оверим раскритиковал людей, критикующих UFC за низкие гонорары.



UFC невероятно большая компания? Самый большой ММА-промоушен. Но если я пройдусь по другим лигам... К-1 не заплатили мне мои призовые деньги. А это куча денег. Тот чек на 400 тысяч долларов... Они никогда не обналичили его».