В Glory представили яркое промо боя Вурхувен – Оверим
Оверим: «Трижды делали предложение Федору Емельяненко, но он никогда не проявлял интереса к поединку со мной»
Последний раз команда Алистара выходила на российского бойца совсем недавно
17:06
Фото: Bleacher Report
Титулованный боец-ветеран Алистар Оверим рассказал, что он хотел подраться с бывшим чемпионом Pride в супертяжелом весе Федором Емельяненко на турнире Bellator 269, который пройдет 23 октября:
«Три раза за свою карьеру я хотел подраться с Федором, но он никогда не проявлял интереса к поединку со мной. Первый раз мы делали ему предложение в 2010 году, но он тогда подрался с Фабрисио Вердумом и проиграл. После поражения я вновь предложил ему бой, но они снова проигнорировали это.
Теперь, спустя долгое время, я хотел подраться с ним на Bellator 269, но у них снова были другие планы. Я делал все, что в моих силах, чтобы получить этот бой, но видимо этому не суждено случиться».
23 октября Емельяненко подерется против Тимоти Джонсона. Есть вероятность, что это последний бой в карьере уроженца Луганской области.
Что касается Оверима, то он, после недавнего увольнения из UFC, решил вернуться в кикбоксинг.
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