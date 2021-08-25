Оверим: «Трижды делали предложение Федору Емельяненко, но он никогда не проявлял интереса к поединку со мной»

Последний раз команда Алистара выходила на российского бойца совсем недавно

Фото: Bleacher Report Титулованный боец-ветеран Алистар Оверим рассказал, что он хотел подраться с бывшим чемпионом Pride в супертяжелом весе Федором Емельяненко на турнире Bellator 269, который пройдет 23 октября: «Три раза за свою карьеру я хотел подраться с Федором, но он никогда не проявлял интереса к поединку со мной. Первый раз мы делали ему предложение в 2010 году, но он тогда подрался с Фабрисио Вердумом и проиграл. После поражения я вновь предложил ему бой, но они снова проигнорировали это. Теперь, спустя долгое время, я хотел подраться с ним на Bellator 269, но у них снова были другие планы. Я делал все, что в моих силах, чтобы получить этот бой, но видимо этому не суждено случиться». 23 октября Емельяненко подерется против Тимоти Джонсона. Есть вероятность, что это последний бой в карьере уроженца Луганской области.

Что касается Оверима, то он, после недавнего увольнения из UFC, решил вернуться в кикбоксинг.