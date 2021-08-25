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Оверим: «Трижды делали предложение Федору Емельяненко, но он никогда не проявлял интереса к поединку со мной»

Последний раз команда Алистара выходила на российского бойца совсем недавно
MMA
17:06
Оверим: «Трижды делали предложение Федору Емельяненко, но он никогда не проявлял интереса к поединку со мной»
Фото: Bleacher Report

Титулованный боец-ветеран Алистар Оверим рассказал, что он хотел подраться с бывшим чемпионом Pride в супертяжелом весе Федором Емельяненко на турнире Bellator 269, который пройдет 23 октября:

«Три раза за свою карьеру я хотел подраться с Федором, но он никогда не проявлял интереса к поединку со мной. Первый раз мы делали ему предложение в 2010 году, но он тогда подрался с Фабрисио Вердумом и проиграл. После поражения я вновь предложил ему бой, но они снова проигнорировали это.

Теперь, спустя долгое время, я хотел подраться с ним на Bellator 269, но у них снова были другие планы. Я делал все, что в моих силах, чтобы получить этот бой, но видимо этому не суждено случиться».

23 октября Емельяненко подерется против Тимоти Джонсона. Есть вероятность, что это последний бой в карьере уроженца Луганской области.

Что касается Оверима, то он, после недавнего увольнения из UFC, решил вернуться в кикбоксинг.

Источник: allboxing.ru Сергей Остапенко
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Алистар Оверим Федор Емельяненко

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