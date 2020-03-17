Пауло Коста назвал причину поражения в бою с Адесаньей. Вы этому точно удивитесь
Пауло Коста хочет вернуться в мае
Бразилец уже назвал имена потенциальных соперников
09:33
Пуло Коста / Фото: MMA Junkie - USA Today
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста (13-1) в комментарии порталу AG Fight рассказал о сроках возвращения в октагон и назвал двух возможных оппонентов.
Отметим, что в апреле Коста должен был провести бой с Робертом Уиттакером, но на этой неделе снялся с него из-за сложно переносимого гриппа, которым заразился во время подготовки.
По словам Косты, он будет готов выступать в мае.
«Думаю, что Дерек Брансон слишком низко в рейтинге, он малоизвестен. Я не думаю, что подерусь с ним. Я готов драться с Джаредом Каннониром и Джеком Херманссоном, с любым из них. Я подерусь с любым кого захотят увидеть фанаты и UFC».
Напомним, в сентябре 2020 года на турнире UFC 253 Коста в бою с Исраэлем Адесаньей впервые в карьере проиграл, и сделал это досрочно.