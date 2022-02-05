Нуньес уйдет из American Top Team. Экс-чемпионка UFC откроет свой тренировочный зал
Пенья и Нуньес станут наставниками на шоу TUF 30
Популярные бойцы летом проведут реванш
14:54
Пенья и Нуньес / Фото - dknation.draftkings.comЧемпионка UFC в легчайшем весе американка Джулианна Пенья (14-4) и легендарная бразильянка Аманда Нуньес (21-5) станут тренерами 30-го сезона шоу The Ultimate Fighter, по завершению которого проведут реванш. Об этом сообщает abcnews.go.com.
TUF 30 даст старт в феврале, а премьера состоится 3 мая на ESPN+. В новом сезоне примут участие 16 бойцов – 8 тяжеловесов и 8 женского наилегчайшего дивизиона. Финал турнира состоится летом в Лас-Вегасе, победитель которого получит контракт с UFC.
Напомним, на турнире UFC 269 Пенья победила Нуньес удушающим приемом во 2-м раунде.
Нуньес считается величайшей девушкой-бойцом в истории ММА. Это поражение стало для нее первым с сентября 2014 года.
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