Пенья и Нуньес станут наставниками на шоу TUF 30
Пенья находится в ожидании реванша с Нуньес
Американка намерена доказать свое превосходство над соперницей
19:22
Нуньес и Пенья / Фото - espnЧемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе американка Джулианна Пенья (14-4) высказалась относительно предстоящего реванша с бывшей обладательницей титула бразильянкой Амандой Нуньес (21-5).
Цитирует Пенью BJ Penn.
«Послушайте, Аманда была непобедимой, она выигрывала все свои поединки на протяжении семи лет подряд, она справлялась со своими соперницами менее чем за минуту. Я же победила ее более чем уверенно и этого должно было быть достаточно всем. Но не все так, как я думала. Осталось очень много людей, которые считают, что мне повезло. Я не понимаю этих людей, но мне очень хочется покончить с этой темой и закрыть всем им рты».
Ранее стало известно, что Пенья и Нуньес станут тренерами 30-го сезона шоу The Ultimate Fighter, по завершению которого проведут реванш.
Напомним, на турнире UFC 269 Пенья победила Нуньес удушающим приемом во 2-м раунде.
Комментарии 0