Пенья – о сенсационной победе над Нуньес: «Больше никогда не смейте сомневаться во мне»

Джулианна Пенья / фото - Getty Images

Новоиспеченная чемпионка легчайшего веса UFC Джулианна Пенья (14-4) прокомментировала свою сенсационную победу над Амандой Нуньес (21-5) в соглавном поединке турнира UFC 269. Цитирует Пенью пресс-служба UFC.

Большое спасибо моей команде и тренеру. Без вас я бы точно не справилась. У меня лучшая команда в мире. Я просто невероятно благодарна за эту возможность. Спасибо вам.

Я думала, мне придется больше давить ее, и Аманда будет сопротивляться, но она постучала. Я спросила у рефери: «Это все?» Он такой: «Да, ты выиграла». После этого я подумала: «Здорово». Это было сумасшествие. Я ожидала, что выиграю. Я просто невероятно благодарна. Весь мир в моих руках. Мы все можем добиться чего хотим в этой жизни. Я доказала это сегодня».