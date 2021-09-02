Перспективный боец UFC Физиев получил нового соперника

Рафаэль пока выиграл четыре из пяти боев в UFC





Рафаэль Физиев - Брэд Ридделл / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Перскективные легковесы UFC Рафаэль Физиев (10-1) и Брэд Ридделл (10-1) проведут поединок между собой, сообщает портал mmajunkie.usatoday.com.



Бой состоится 4 декабря на территории США.

Физиев в 2019 году дебютировал в UFC и проиграл нокаутом Магомеду Мустафаеву. Затем он победил Алекса Уайта, Марка Диакисе, Ренато Мойкано и Бобби Грина.

Ридделл в UFC побеждал того же Мустафаева и известного полулегковеса Дрю Добера.