О’Мэлли отказался от поединка с Эдгаром на турнире UFC 268
Перспективный боец UFC Физиев получил нового соперника
Рафаэль пока выиграл четыре из пяти боев в UFC
2 сентября 17:58
Рафаэль Физиев - Брэд Ридделл / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Перскективные легковесы UFC Рафаэль Физиев (10-1) и Брэд Ридделл (10-1) проведут поединок между собой, сообщает портал mmajunkie.usatoday.com.
Бой состоится 4 декабря на территории США.
Физиев в 2019 году дебютировал в UFC и проиграл нокаутом Магомеду Мустафаеву. Затем он победил Алекса Уайта, Марка Диакисе, Ренато Мойкано и Бобби Грина.
Ридделл в UFC побеждал того же Мустафаева и известного полулегковеса Дрю Добера.
Комментарии 0