Первого российского чемпиона UFC избили до полусмерти

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19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 Окончен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс 2:5 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс 3:2 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнс 7:4 Окончен
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03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс 4:1 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
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01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз -:- Запланирован

Первого российского чемпиона UFC избили до полусмерти

На Тактарова в Мексике напали толпой
MMA
12:42
Первого российского чемпиона UFC избили до полусмерти
Фото: Sputnik

Экс-чемпиона UFC Олега Тактарова толпой избили в Мексике. Россиянин заявил, что это произошло после того, как он заступился за девушку:

Ударили по голове. Думаю, что бейсбольной битой. Гематома внутренняя. 10 человек просто по мне скакало. Очнулся от того, что я задыхаюсь. У меня майка была на носу. Я хотел дышать… А меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, которые у меня были застегнуты за спиной.

Леской мне стягивали ноги (показывает порезы). Минут 30-40 я лежал, не двигался, а меня все равно продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением – я понял, что я выживу.

Ранее Тактаров заявил, что готов разделить октагон с Фрэнсисом Нганну (17-3), который ранее провел первую защиту титула в тяжелом весе.

Олег Шумейко-младший
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