Первого российского чемпиона UFC избили до полусмерти

На Тактарова в Мексике напали толпой

Фото: Sputnik

Экс-чемпиона UFC Олега Тактарова толпой избили в Мексике. Россиянин заявил, что это произошло после того, как он заступился за девушку:



Ударили по голове. Думаю, что бейсбольной битой. Гематома внутренняя. 10 человек просто по мне скакало. Очнулся от того, что я задыхаюсь. У меня майка была на носу. Я хотел дышать… А меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, которые у меня были застегнуты за спиной. Леской мне стягивали ноги (показывает порезы). Минут 30-40 я лежал, не двигался, а меня все равно продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением – я понял, что я выживу.

Первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова толпой избили в Мексике.



Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал журналист Александр Лютиков. pic.twitter.com/71NTEHYNpK — 2lin (@2lin15) January 22, 2022

Ранее Тактаров заявил, что готов разделить октагон с Фрэнсисом Нганну (17-3), который ранее провел первую защиту титула в тяжелом весе.