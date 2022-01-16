Первые слова Каттара после победы над Чикадзе на UFC on ESPN 22

Келвин Каттар / фото - Getty Images

Американский полулегковес Келвин Каттар (23-5) поделился своими эмоциями после победы над грузином Гигой Чикадзе (14-3) на турнире UFC on ESPN 22. Слова Каттара приводит пресс-служба промоушена.

Я знал, на что я способен, возможно, другие что-то узнали обо мне новое сегодня. Хотя еще есть над чем работать, потому что победитель не должен быть в таком состоянии, но я рад, что выиграл. Мне просто нужен был еще один шанс. Гига как профессионал вышел на этот бой и был отличным оппонентом. Я протестировал себя и убедился, что мое место в верхушке нашего дивизиона».