Результаты всех поединков турнира UFC on ESPN 22: Победы Каттара, Чукагян и россиянина с «украинской» фамилией
Первые слова Каттара после победы над Чикадзе на UFC on ESPN 22
Американец выиграл единогласным решением судей
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Келвин Каттар / фото - Getty Images
Американский полулегковес Келвин Каттар (23-5) поделился своими эмоциями после победы над грузином Гигой Чикадзе (14-3) на турнире UFC on ESPN 22. Слова Каттара приводит пресс-служба промоушена.
«Гига жесткий боец. Он шел с рекордом 7-0 в UFC, все делал правильно, но многие просто списывали меня со счетов. Как я говорил, неважно, сколько людей тебе недооценивают, только твоя вера в себя имеет значение.
Я знал, на что я способен, возможно, другие что-то узнали обо мне новое сегодня. Хотя еще есть над чем работать, потому что победитель не должен быть в таком состоянии, но я рад, что выиграл. Мне просто нужен был еще один шанс. Гига как профессионал вышел на этот бой и был отличным оппонентом. Я протестировал себя и убедился, что мое место в верхушке нашего дивизиона».
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