Первые слова Оливеры после победы над Порье

Чарльз Оливейра / фото - Getty Images

Сегодня, 12-го декабря, в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился 269 номерной турнир UFC. В главном событии вечера, действующий чемпион легкого веса Чарльз Оливейра (32-8) защитил титул от посяганий Дастина Порье (28-7).

В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Оливейра поделился впечатлениями от боя, а также посвятил победу своему другу из Бразилии.

Хочу посвятить эту победу Мэдеросу. Это мой друг из Бразилии. Это для тебя Мэдерос.

У меня лучшая команда в мире. Меня окружают лучшие люди в мире. В этом нет сомнений. Но я неоднократно говорил, это, прежде всего заслуга Господа, а не наша. Все благодаря ему.

Большое спасибо Вегасу. Большое спасибо все фанатам. Спасибо моим тренерам. Я люблю вас всех».