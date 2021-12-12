Первые слова Оливеры после победы над Порье
Сегодня, 12-го декабря, в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился 269 номерной турнир UFC. В главном событии вечера, действующий чемпион легкого веса Чарльз Оливейра (32-8) защитил титул от посяганий Дастина Порье (28-7).
В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Оливейра поделился впечатлениями от боя, а также посвятил победу своему другу из Бразилии.
«Я чемпион мира! Я лучший! Пока все только болтают, я делаю. Мои соперники могут бить меня. Могут попадать по мне. Могут сильно попадать, но я продолжу идти вперед. У меня пятнадцать финишей сабмишном. Это в моей крови.
Хочу посвятить эту победу Мэдеросу. Это мой друг из Бразилии. Это для тебя Мэдерос.
У меня лучшая команда в мире. Меня окружают лучшие люди в мире. В этом нет сомнений. Но я неоднократно говорил, это, прежде всего заслуга Господа, а не наша. Все благодаря ему.
Большое спасибо Вегасу. Большое спасибо все фанатам. Спасибо моим тренерам. Я люблю вас всех».
Напомним, Порье также высказался об этом поединке, отметив стойкость Оливейры.
Комментарии 0