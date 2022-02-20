Пьет виски от Макгрегора и не грустит. Уокер обратился к фанатам после поражения Хиллу

Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
22 февраля 22:00
Бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер
(18-7) в Instagram высказался о своем поражении от Джамала Хилла
(10-1).
«Со мной все хорошо, давайте двигаться дальше. Спасибо всем за поддержку, я вас люблю. Такой это спорт, где один выигрывает, другой проигрывает. Но я никогда не сдаюсь.
Небольшая сечка на лице. Я уснул в бою – что-то пошло не так».
Видео жестокого нокаута, который приключился с Уокером в бою с Хиллом.
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