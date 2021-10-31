Уайт: «Петр Ян – настоящий чемпион»
Петр Ян и Сэндхаген установили рекорд по точным значимым ударам
Но только в своем легчайшем весе
31 октября 18:39
Петр Ян, Кори Сэндхаген / Фото: UFC
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) и Кори Сэндхаген (14-4) в своем поединке на турнире UFC 267 установили рекорд своей весовой категории по нанесенным значимым ударам.
За пять раундов Ян попал 149 ударов, а Сэндхаген 169. Всего бойцы попали в цель 318 значимых ударов.
Напомним, на турнире UFC 267 Ян победил Сэндхагена единогласным решением судей.
Отметим, ранее Ян заявил о желании провести бой против Ти Джея Диллашоу.
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