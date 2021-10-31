Петр Ян и Сэндхаген установили рекорд по точным значимым ударам

Но только в своем легчайшем весе





Петр Ян, Кори Сэндхаген / Фото: UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) и Кори Сэндхаген (14-4) в своем поединке на турнире UFC 267 установили рекорд своей весовой категории по нанесенным значимым ударам.



За пять раундов Ян попал 149 ударов, а Сэндхаген 169. Всего бойцы попали в цель 318 значимых ударов.

Напомним, на турнире UFC 267 Ян победил Сэндхагена единогласным решением судей.

Отметим, ранее Ян заявил о желании провести бой против Ти Джея Диллашоу.



