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Петр Ян и Сэндхаген установили рекорд по точным значимым ударам

Но только в своем легчайшем весе

MMA
31 октября 18:39
Петр Ян и Сэндхаген установили рекорд по точным значимым ударам
Петр Ян, Кори Сэндхаген / Фото: UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) и Кори Сэндхаген (14-4) в своем поединке на турнире UFC 267 установили рекорд своей весовой категории по нанесенным значимым ударам.

За пять раундов Ян попал 149 ударов, а Сэндхаген 169. Всего бойцы попали в цель 318 значимых ударов.

Напомним, на турнире UFC 267 Ян победил Сэндхагена единогласным решением судей.

Отметим, ранее Ян заявил о желании провести бой против Ти Джея Диллашоу.


Карен Агабекян
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Кори Сэндхаген Петр Ян

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