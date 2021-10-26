Федор Емельяненко: «Уайт хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFC»
Петр Ян намекнул, что Федору Емельяненко лучше больше не драться
Экс-чемпион UFC заявил, что никогда не ровнялся на тяжеловеса
18:11
Петр Ян / Фото: UFC
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) считает, что легендарному Федору Емельяненко (40-6) больше не стоит возвращаться в клетку:
Он легенда в нашем виде спорта – один из лучших тяжеловесов в мире, но у меня смешанные чувства от его выступления. То, что он сейчас дерется, в таком возрасте, это одновременно и хорошо: он делает это для спорта и своей команды.
Но с другой стороны, это жесткий вид спорта – сегодня ты можешь выиграть, а завтра тяжело проиграть, что очень опасно в таком возрасте.
Для меня Федор не был кумиром, я не равнялся на него, потому что когда я занимался боксом, я увлекался только боксом, а когда оказался в ММА, уже было другое поколение, другие ребята.
Напомним, что последний соперник Федора в шутку заявил, что бой был договорной.
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