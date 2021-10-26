Петр Ян намекнул, что Федору Емельяненко лучше больше не драться

Петр Ян / Фото: UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) считает, что легендарному Федору Емельяненко (40-6) больше не стоит возвращаться в клетку:



Но с другой стороны, это жесткий вид спорта – сегодня ты можешь выиграть, а завтра тяжело проиграть, что очень опасно в таком возрасте.

Для меня Федор не был кумиром, я не равнялся на него, потому что когда я занимался боксом, я увлекался только боксом, а когда оказался в ММА, уже было другое поколение, другие ребята.