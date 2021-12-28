Петр Ян: «Скоро будут новости! Ждем бумаги»
Петр Ян намекнул на подписание контракт на реванш со Стерлингом
Временный чемпион UFC – в ожидании второго боя с американцем
10:22
Петр Ян / Фото - FacebookОбладатель временного титула UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян (15-2) в Instagram дал понять, что вскоре подпишет соглашение на реванш с действующим чемпионом своей весовой категории Алджамейном Стерлингом (20-3).
Россиянин опубликовал пост с видеозаписью.
«Вышли поиграть в мяч, после батя включился. Телефон где? Показал пару моментов сыновьям и вам, мои зрители! Скоро будут новости! Ждем бумаги. Сыновья – это сила».
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В 4-м раунде россиянин нанес Стерлингу запрещенный удар коленом в голову.
На турнире UFC 267 Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
Ранее Ян начал готовиться к поединку со Стерлингом.
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