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Петр Ян намекнул на подписание контракт на реванш со Стерлингом

Временный чемпион UFC – в ожидании второго боя с американцем
MMA
10:22
Петр Ян намекнул на подписание контракт на реванш со Стерлингом
Петр Ян / Фото - Facebook
Обладатель временного титула UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян (15-2) в Instagram дал понять, что вскоре подпишет соглашение на реванш с действующим чемпионом своей весовой категории Алджамейном Стерлингом (20-3).

Россиянин опубликовал пост с видеозаписью.

«Вышли поиграть в мяч, после батя включился. Телефон где? Показал пару моментов сыновьям и вам, мои зрители! Скоро будут новости! Ждем бумаги. Сыновья – это сила».




Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В 4-м раунде россиянин нанес Стерлингу запрещенный удар коленом в голову. 

На турнире UFC 267 Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

Ранее Ян начал готовиться к поединку со Стерлингом.

Владимир Кириченко
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Петр Ян Алджамейн Стерлинг

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