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Петр Ян: «Не думаю, что бой с Сандхагеном продлится пять раундов»

Бывший чемпион UFC намерен досрочно победить американца
MMA
18:51
Петр Ян: «Не думаю, что бой с Сандхагеном продлится пять раундов»
Петр Ян / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян (15-2) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Кори Сандхагеном (14-3). Цитирует Яна YouTube канал MMAFightingonSBN.

«Он разносторонний боец. В принципе, Кори все умеет делать, но в каждом аспекте я могу быть лучше. Я удивлю его и в борьбе, и в ударке.

Я надеюсь, что это будет досрочная победа. Мой стиль – всегда идти за досрочной победой, а в глубокие воды только я его могу затянуть, а не он меня. Поэтому пять раундов – это моя дистанция. Я не думаю, что бой пройдет все пять раундов. В Абу-Даби уже есть один остров, и мы повторим это».

Напомним, ранее Сандхаген также высказался об этом поединке.

Источник: FightNews Михаил Рыбак
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