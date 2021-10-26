Петр Ян: «Не думаю, что бой с Сандхагеном продлится пять раундов»

Петр Ян / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян (15-2) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Кори Сандхагеном (14-3). Цитирует Яна YouTube канал MMAFightingonSBN.

Я надеюсь, что это будет досрочная победа. Мой стиль – всегда идти за досрочной победой, а в глубокие воды только я его могу затянуть, а не он меня. Поэтому пять раундов – это моя дистанция. Я не думаю, что бой пройдет все пять раундов. В Абу-Даби уже есть один остров, и мы повторим это».