Стерлинг: «Бой с Яном состоится не раньше апреля»
Петр Ян о переносе боя со Стерлингом: «UFC просто не хочет, чтобы фальшивый чемпион возглавлял шоу»
Алджамейн в ответ назвал реальную причину
13:53
Петр Ян, Алджамейн Стерлинг / Фото: UFC
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) прокомментировал слова чемпиона Алджамейна Стерлинга (20-3) о том, что их бой перенесли на апрель из-за того, что тот не вакцинирован.
«Жалкий лгун пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете. Это не сработает. Я вакцинирован, и я готов хоть завтра врезать тебе. UFC просто не хочет, чтобы фальшивый чемпион возглавлял шоу».
Алджамейн Стерлинг ответил Яну.
«Я лишь повторил сказанное боссами. Не выдумывай себе лишнего! Я тоже с радостью уже завтра избил бы тебя. Это легко можно устроить. Мышь».Напомним, ранее стало известно, что поединок Яна и Стерлинга состоится в апреле на UFC 273.
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