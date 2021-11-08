Петр Ян: «В этот раз Стерлингу будет по-настоящему больно»
Петр Ян: «Перед боем с Сандхагеном я дал себе установку, что обязан вернуть пояс»
Россиянин признался, что в бою с американцем на UFC 267 был настроен на победу
20:10
Фото: mmajunkie.usatoday.com
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) в интервью E1.RU признался, что в бою с Кори Сандхагеном (14-4) на турнире UFC 267 в Абу-Даби был настроен только на победу.
«Изначально я готовился к другому сопернику. Уже после пяти недель лагеря оппонент резко сменился. Я заявил, что мне без разницы, что кто бы это ни был, я сделаю свое дело. Подготовка была тяжелая – два месяца. Но тяжело в учении – легко в бою.
Я уже получал этот пояс. Скажем, это было немножко эмоциональнее. Перед этим поединком я был сфокусирован и дал себе установку, что обязан вернуть пояс. Пусть какими-то путями получилось так, что я его потерял, но мне нужно было собраться и сделать свое дело. Поэтому я был хладнокровен, расчетлив и делал свое дело.
Сейчас задача – отдохнуть пару недель и приступать дальше тренироваться. Пока дивизион молчит, но надо еще поработать. Есть работа».
Петр Ян победил Кори Сандхагена решением судей, завоевав временный титул в легчайшем весе.
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