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02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
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Петр Ян подписал контракт с UFC на шесть боев. Следующий поединок состоится 5 марта

Россиянин заключил соглашение с лигой на улучшенных условиях
MMA
09:43
Петр Ян подписал контракт с UFC на шесть боев. Следующий поединок состоится 5 марта
Петр Ян / Фото - ringside24
Обладатель временного титула UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян (15-2) в Instagram сообщил, что подписал новый контракт с американским промоушеном.

«Сегодня подписали новый контракт с UFC на улучшенных условиях на 6 поединков. И также на следующий бой. 5 марта в Лас-Вегаса будет защита пояса».




Ранее стало известно, что 5 марта Ян проведет реванш с действующим чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом (20-3) на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе.

Напомним, на турнире UFC 267 Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
 

Владимир Кириченко
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