Петр Ян: «Скоро будут новости! Ждем бумаги»
Петр Ян подписал контракт с UFC на шесть боев. Следующий поединок состоится 5 марта
Россиянин заключил соглашение с лигой на улучшенных условиях
09:43
Петр Ян / Фото - ringside24Обладатель временного титула UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян (15-2) в Instagram сообщил, что подписал новый контракт с американским промоушеном.
«Сегодня подписали новый контракт с UFC на улучшенных условиях на 6 поединков. И также на следующий бой. 5 марта в Лас-Вегаса будет защита пояса».
Ранее стало известно, что 5 марта Ян проведет реванш с действующим чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом (20-3) на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе.
Напомним, на турнире UFC 267 Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
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